У НАТО розповіли, що варто далі робити Україні для наближення до Альянсу
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у рамках Конференції реформ у Вільнюсі.
"Окрім оборонного сектору, для нас важливе зміцнення верховенства права і демократичне врядування - вони включені у національну річну програму. Це у тому числі реформа судової гілки влади, Конституційного суду, підвищення ефективності антикорупційних інституцій, що важливі у ширшому контексті реформ оборонного сектору. Конкретно в оборонному секторі ми схвалюємо нове бачення, озвучене щодо оборонної стратегії. Ми вітаємо закони про оборонні закупівлі та розвідку, ми радіємо з того, що СБУ демілітаризується", - зазначив Джеймс Аппатурай.
Він додав, що далі варто узгодити систему цивільного демократичного контролю зі стандартами НАТО, покращити стратегічну комунікацію і забезпечити кращий зв’язок між планами та ресурсами, залучати до реформ більше професіоналів.
Джеймс Аппатурай зазначив, що в Альянсі вважають Україну та Грузію "передовим фронтом" демократичного світу і успіх України буде успіхом всієї євроатлантичної спільноти.
"Рішення саміту було чітким - що ми повинні надавати Україні більше підтримки, щоб підтримувати Україну на євроатлантичному шляху, і в контексті безпеки у Чорному морі", - сказав він.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати перелік критеріїв для членства в НАТО.
Нагадаємо, що в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ
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