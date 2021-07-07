У НАТО розповіли, що варто далі робити Україні для наближення до Альянсу

Джеймс Аппатурай зазначив, що в Альянсі вважають Україну та Грузію "передовим фронтом" демократичного світу і успіх України буде успіхом всієї євроатлантичної спільноти

Спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай зазначив, що Україна вже здійснила низку кроків для наближення до стандартів Альянсу та окреслив, на які питання важливо звернути увагу далі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у рамках Конференції реформ у Вільнюсі.

"Окрім оборонного сектору, для нас важливе зміцнення верховенства права і демократичне врядування - вони включені у національну річну програму. Це у тому числі реформа судової гілки влади, Конституційного суду, підвищення ефективності антикорупційних інституцій, що важливі у ширшому контексті реформ оборонного сектору. Конкретно в оборонному секторі ми схвалюємо нове бачення, озвучене щодо оборонної стратегії. Ми вітаємо закони про оборонні закупівлі та розвідку, ми радіємо з того, що СБУ демілітаризується", - зазначив Джеймс Аппатурай.

Він додав, що далі варто узгодити систему цивільного демократичного контролю зі стандартами НАТО, покращити стратегічну комунікацію і забезпечити кращий зв’язок між планами та ресурсами, залучати до реформ більше професіоналів.

Джеймс Аппатурай зазначив, що в Альянсі вважають Україну та Грузію "передовим фронтом" демократичного світу і успіх України буде успіхом всієї євроатлантичної спільноти.

"Рішення саміту було чітким - що ми повинні надавати Україні більше підтримки, щоб підтримувати Україну на євроатлантичному шляху, і в контексті безпеки у Чорному морі", - сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати перелік критеріїв для членства в НАТО.

Нагадаємо, що в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ