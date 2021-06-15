В НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ

Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу

Лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу.

Копія документа представлена журналістам, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У цьому рішенні – вперше за останні роки – щодо України вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії.

"Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу", - йдеться у документі. У рішенні жодного попереднього саміту НАТО після 2008 року не звучало таких формулювань щодо України. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2016 року.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

"Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО (КУН) залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнення до членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках КУН, для досягнення своєї мети - впровадження принципів і стандартів НАТО", - йдеться в комюніке саміту.

Спільне рішення союзників також закликає Україну проводити подальші "широкомасштабні, стійкі та неповоротні реформи", як у секторі безпеки та оборони, так і в інших сферах. У рішенні, зокрема, коротко згадана потреба "поваги до меншин". Цю вимогу, як відомо, послідовно висуває Угорщина, втім, у даному рішенні немає деталізації, на якій Будапешт наполягав раніше.

Також Альянс наголошує, що Партнерство розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), яке Україна отримала у 2020 році, "додає імпульс до нашої і без того амбіційної співпраці та просуває подальшу (військову) взаємосумісність".