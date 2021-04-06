НОВИНИРада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору та затвердила звіт щодо проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
РНБО ухвалила рішення щодо поглиблення інтеграції України в НАТО
Друге питання у порядку денному на сьогодні було про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, так само питання розглядалося в режимі "таємно". Прийнято всі відповідні рішення. Рішення приймалися одноголосно
Фото: google.com
Про це сказав секретар Радбезу Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Друге питання у порядку денному на сьогодні було про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, так само питання розглядалося в режимі "таємно". Прийнято всі відповідні рішення. Рішення приймалися одноголосно", - сказав Данілов.
За його словами, на засіданні також розглянули питання про звіт щодо проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом. "Ми перебуваємо у вкрай складній ситуації. Доповідь мав заступник керівника Служби безпеки України генерал Баранецький. Звіт, те, що стосується системи загальнодержавної боротьби з тероризмом, був затверджений", - сказав секретар РНБО.
Він повідомив, що Радбез розглянув питання вдосконалення режимів інституційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони, а також питання щодо розвитку авіабудівної галузі.
"Ви знаєте, що 75 років нещодавно було підприємству "Антонов". Президент приділяє дуже велику увагу (цій сфері - ред.), і було прийнято рішення стосовно розвитку авіабудівної галузі в Україні в найближчі роки", - зазначив Данілов.
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04 06 2021 17:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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