РНБО ухвалила рішення щодо поглиблення інтеграції України в НАТО

Друге питання у порядку денному на сьогодні було про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, так само питання розглядалося в режимі "таємно". Прийнято всі відповідні рішення. Рішення приймалися одноголосно

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору та затвердила звіт щодо проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Про це сказав секретар Радбезу Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Друге питання у порядку денному на сьогодні було про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, так само питання розглядалося в режимі "таємно". Прийнято всі відповідні рішення. Рішення приймалися одноголосно", - сказав Данілов.

За його словами, на засіданні також розглянули питання про звіт щодо проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом. "Ми перебуваємо у вкрай складній ситуації. Доповідь мав заступник керівника Служби безпеки України генерал Баранецький. Звіт, те, що стосується системи загальнодержавної боротьби з тероризмом, був затверджений", - сказав секретар РНБО.

Він повідомив, що Радбез розглянув питання вдосконалення режимів інституційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони, а також питання щодо розвитку авіабудівної галузі.

"Ви знаєте, що 75 років нещодавно було підприємству "Антонов". Президент приділяє дуже велику увагу (цій сфері - ред.), і було прийнято рішення стосовно розвитку авіабудівної галузі в Україні в найближчі роки", - зазначив Данілов.