У НАТО відповіли на питання Зеленського, чому Україна ще не член Альянсу
Про це він сказав в інтерв’ю проєкту "Kyiv Not Kiev", пише "Європейська правда".
"Союзники стоять на тому, що Україна сама має вирішувати своє майбутнє, і вони очікують зараз, що Україна має стати готовою для членства в НАТО, що означатиме проведення та впровадження комплексу глибоких та систематичних реформ, і не тільки в галузях безпеки та оборони, а й у ширшому сенсі", - сказав Вінніков.
На його думку, зараз важливо фокусуватися на тому, що Україна може зробити для прогресу.
"Є напрямки, які визнають важливими для України усі члени Альянсу. Це функціонування демократичних інститутів, верховенство права, боротьба з корупцією, дотримання прав людини і фундаментальних свобод, функціонуюча ринкова економіка", - сказав голова представництва НАТО.
"Всі ці елементи роблять НАТО альянсом цінностей. Це не просто військова організація, а й політично-військовий Альянс і спільнота цінностей", - додав він.
Як повідомлялося, у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом президент України Володимир Зеленський отримав відповідь на своє запитання щодо членства України в НАТО, яке він раніше озвучував в інтерв’ю американському ЗМІ.
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