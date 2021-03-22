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Україна хоче стати членом ЄС і НАТО протягом 5-10 років - Шмигаль

Прем'єр зазначив, що не вбачає принципових перешкод із європейського боку щодо членства України в ЄС
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна хоче стати членом Європейського Союзу і НАТО протягом п’яти-десяти років.
Україна хоче стати членом ЄС і НАТО протягом 5-10 років - Шмигаль Фото: gettyimages.com

"Нашим бажанням є в проміжку від п’яти до десяти років стати членом ЄС. Це, звісно, залежить не лише від нас, а від 27 інших країн. Те саме стосується й і НАТО. Україна прагне набути членство в Північноатлантичному альянсі. Ми вже дуже тісно співпрацюємо з НАТО. Високим свідченням цього стали заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що "двері НАТО відчинені для України", - сказав Шмигаль в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt, пише "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр зазначив, що не вбачає принципових перешкод із європейського боку щодо членства України в ЄС.

"Є дві причини, чому ми досі не в ЄС. Ми все ще працюємо над європейськими стандартами, але ми впевнені, що досягнемо значного прогресу, не в останню чергу завдяки диджиталізації. По-друге, у ЄС також є країни, які скептично ставляться до подальшого розширення ЄС", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна сподівається на підтримку Німеччини у вступі до НАТО і Євросоюзу

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22 03 2021 15:11
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