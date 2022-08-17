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Резніков відповів візаві країни-окупанта: всі HIMARS у строю

Напередодні глава міноборони рф шойгу заявив, що РСЗО і далекобійні гаубиці "перемелюються у боях і суттєвого впливу на ситуацію не мають"
Резніков відповів візаві країни-окупанта: всі HIMARS у строю
російські пропагандисти продовжують заявляти про знищення РСЗВ M142 HIMARS, переданих українській армії США, але за час війни з рф Україна не втратила жодної такої установки.
 
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки".
 
Зауважимо, що станом на 1 серпня американці передали ЗСУ 16 одиниць цього озброєння. 
 
Глава українського оборонного відомства запевнив, що жодної HIMARS українська армія не втратила. 
 
"Абсолютно відповідально можу сказати про це… Тому, коли ви читаєте в російських ЗМІ або медіа, соцмережах, що солдат Іванов із "Калашниковим" увірвався і побачив вантажівку, в якій знищив одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися, покрутити пальцем біля скроні й сказати – ну, така в них система пропаганди. Це дурниця", – прокоментував Резніков.
 

Напередодні глава російського міноборони сергій шойгу вчергове прозвітував про нібито знищення американських РСЗВ. За його словами, реактивні системи залпового вогню HIMARS і далекобійні гаубиці "перемелюються у боях" і "суттєвого впливу на ситуацію не мають".

В Пентагоні раніше кілька разів спростовували заяви шойгу про знищення в Україні ракетних комплексів HIMARS.
 
 

 

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17 08 2022 11:31
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