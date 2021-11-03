Резніков виключив масштабний наступ Росії і назвав причини

При масштабному наступі Росія в Україні зіткнеться з нацією, яка готова тотально захищати свою землю

Віце-прем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков виключає можливість того, що Російська Федерація зважиться на масштабний наступ на Україну. Для цього є кілька причин.

"По-перше, вони економічно не готові, по-друге, і українська армія у нас на сьогодні - це небо і земля з тією, що була до 2014 року", - зазначив Резніков, пише "РБК-Україна".

За його словами, сучасна армія України відроджена практично з нуля і має серйозний ідеологічно-патріотичний настрій. Тим більше, що близько півмільйона українців вже пройшли через війну з 2014 року. І при мобілізації Україна може підняти під рушницю близько 800 000 осіб.

"Я вже не кажу про інших патріотично налаштованих українців. Скільки вся армія Росії? Півтора мільйона. Але у них понад 100 млн населення, плюс своя велика територія. Вони не можуть привезти їх на кордон з Україною, щоб відкрито розпочати війну і вторгнення на нашу територію під своїми прапорами", - додав Резніков.

Він підкреслив, що при масштабному наступі Росія в Україні зіткнеться з нацією, яка готова тотально захищати свою землю.

"Навіть якщо вони кудись і проскочать танковим ударом, що далі? Якими військовими контингентами утримувати цю територію? Набрати з місцевих поплічників типу Пушиліна або Захараченка і Ко місцеві бригади - буде вже неможливо. Цей потенціал використано", - зазначив віце-прем'єр.

Крім того, Росія офіційно називає окупований Донбас українською територією і публічно заявляє про те, що нібито не втручається в українські внутрішні справи. У такому разі вторгнення означатиме офіційний початок відкритої війни, що загрожує серйозними рішеннями з боку Заходу.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі 21 раз порушували "перемир'я"