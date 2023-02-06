Міністр оборони України Олексій Резніков та очільниця Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям обговорили питання євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у телеграмі.

За словами Резнікова, сторони обговорили, зокрема, "очікування від саміту НАТО 2023 року", а також запровадження STANAG (Standardization Agreement – стандарти НАТО) в українському секторі безпеки та оборони.

"росія зазнає поразки, а військові злочинці будуть покарані", – висловив впевненність очільник українського оборонного відомства.