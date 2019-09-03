Результати парламентських виборів у Молдові визнав Конституційний суд
Відповідно до законодавства, президент Молдови повинен підписати указ про призначення дати першого засідання парламенту Молдови 10-го скликання, повідомляє "Укрінформ".
"Конституційний суд визнав результати парламентських виборів, що відбулися в Молдові, і мандати депутатів парламенту, обраних як в одномандатних округах, так і за національними округами", - йдеться в рішенні інстанції.
Поряд з цим, конституційна інстанція відхилила як необгрунтовані позови виборчого блоку ACUM про скасування результатів голосування за кількома одномандатними округами.
Відповідно до результатів голосування, Партія соціалістів отримала в новому парламенті 35 мандатів, Демократична партія - 30, виборчий блок ACUM - 26, партія "Шора" - 7. У новий парламент Молдови пройшли також три незалежні кандидати.
Парламентські вибори в Молдові вперше пройшли за новою, змішаною системою: 50 депутатів з 101 були обрані за партійними списками, а 51 - за одномандатними округами.
Нагадаємо, що спікер парламенту Молдови звинуватив Росію у втручанні у вибори.
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