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Результати парламентських виборів у Молдові визнав Конституційний суд

"Конституційний суд визнав результати парламентських виборів, що відбулися в Молдові, і мандати депутатів парламенту, обраних як в одномандатних округах, так і за національними округами"
Конституційний суд Молдови визнав результати парламентських виборів, які відбулися 24 лютого.
Результати парламентських виборів у Молдові визнав Конституційний суд Фото: Укрінформ

Відповідно до законодавства, президент Молдови повинен підписати указ про призначення дати першого засідання парламенту Молдови 10-го скликання, повідомляє "Укрінформ".

"Конституційний суд визнав результати парламентських виборів, що відбулися в Молдові, і мандати депутатів парламенту, обраних як в одномандатних округах, так і за національними округами", - йдеться в рішенні інстанції.

Поряд з цим, конституційна інстанція відхилила як необгрунтовані позови виборчого блоку ACUM про скасування результатів голосування за кількома одномандатними округами.

Відповідно до результатів голосування, Партія соціалістів отримала в новому парламенті 35 мандатів, Демократична партія - 30, виборчий блок ACUM - 26, партія "Шора" - 7. У новий парламент Молдови пройшли також три незалежні кандидати.

Парламентські вибори в Молдові вперше пройшли за новою, змішаною системою: 50 депутатів з 101 були обрані за партійними списками, а 51 - за одномандатними округами.

Нагадаємо, що спікер парламенту Молдови звинуватив Росію у втручанні у вибори.

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09 03 2019 22:55
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