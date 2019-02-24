НОВИНИСпікер парламенту Молдови Андріан Канду звинуватив Російську Федерацію у втручанні в парламентські вибори, які проходять в країні сьогодні, 24 лютого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спікер парламенту Молдови звинуватив Росію у втручанні у вибори
Сьогодні в Молдові обирають парламент і проводять референдум
Фото: cotidianul.ro
"Російська Федерація використала багато інструментів для того, щоб вплинути на виборчу кампанію в Молдові. Це і амністія для мігрантів, і зняття мит на молдавську продукцію тощо", - повідомив спікер журналістам на одній з виборчих дільниць, повідомляє ТАСС.
Сьогодні в Молдові проходять парламентські вибори і референдум щодо скорочення кількості депутатів та механізму їх відкликання народом.
Нагадаємо, що прикордонна служба Молдови заборонила в'їзд в країну п'ятьом російським журналістам телеканалів "НТВ" і "Росія 1".
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