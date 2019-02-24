Спікер парламенту Молдови звинуватив Росію у втручанні у вибори

Сьогодні в Молдові обирають парламент і проводять референдум

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду звинуватив Російську Федерацію у втручанні в парламентські вибори, які проходять в країні сьогодні, 24 лютого.

"Російська Федерація використала багато інструментів для того, щоб вплинути на виборчу кампанію в Молдові. Це і амністія для мігрантів, і зняття мит на молдавську продукцію тощо", - повідомив спікер журналістам на одній з виборчих дільниць, повідомляє ТАСС.

Сьогодні в Молдові проходять парламентські вибори і референдум щодо скорочення кількості депутатів та механізму їх відкликання народом.