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ПОЛІТИКА

рф блокує найбільший порт зернової угоди

21 травня 2023, 14:07
рф блокує найбільший порт зернової угоди
Одеса. Зерно
Таке блокування продовжується майже місяць, з 29 квітня.

росія майже місяць блокує вхідний флот на найбільш глибоководний порт «Південний».

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зокрема, у відомстві зазначили, що 19 травня, проінспектували три судна, які йдуть на завантаження до портів "Одеса" та "Чорноморськ". В інспекції і реєстрації суден на порт "Південний" рф відмовила. При чому зробила вона це в односторонньому порядку, а причини не пояснила.

Наступного дня, 20 травня, російська делегація в Спільному координаційному центрі погодилась провести сім інспекцій вхідного флоту на порти "Одеса" та "Чорноморськ". Однак провела лише дві інспекції. Вхідний флот на порт «Південний» того дня росія знову не проінспектувала.

На 21 травня заплановано лише чотири інспекції. Але флот до порту "Південний" знову не перевірятимуть.

"Таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023. Наразі в порту "Південний" понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, в тому числі Африка та Азія, має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини", – пояснили у відомстві.

У міністерстві додали, що через брак флоту роботу порту "Південний" зупинили. Тобто, рф фактично не допускає його до участі в "зерновій ініціативі". У Мінінфраструктури наголосили, що так росія вкотре порушує "зернову угоду".

"Таким чином росія знайшла новий шлях, як зменшити ефективність "Зернової угоди" і відповідно зменшити експорт на потреби світу. Адже порт "Південний" є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів. росія вкотре демонструє, що для неї не існує ані норм міжнародного права, ані принципів", – зазначили в міністерстві.

У Мінінфраструктури додали, держава-терористка не планує виконувати домовленості, під якими ж сама й підписалась. Натомість рф використовує їх як зброю в політиці шантажу.

"Сподіваємося партнери по угоді знайдуть рішення. В протилежному випадку змушені констатувати, що «зернова Ініціатива» не працює на умовах підписаної всіма сторонами угоди", – додали у відомстві.

17 травня стало відомо, що зернова угода, яка дозволить Україні продовжувати експорт зерна через порти у Чорному морі, продовжена на два місяці. При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що для ефективної роботи угоди потрібно усунути проблеми, які вже кілька місяців поспіль створює росія шляхом саботажу інспекцій та реєстрації нового флоту.

війназернова угодарф тероризм

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