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РФ готується до можливого відключення від SWIFT

Ведеться міжвідомче опрацювання на предмет мінімізації ризиків і економічних збитків від обмеження доступу нашої країни до звичних міжнародних фінансових інструментів і платіжних механізмів
Москва працює над тим, щоб "звести до мінімуму можливі ризики" в разі відключення країни від міжбанківської системи передачі інформації про платежі SWIFT.
РФ готується до можливого відключення від SWIFT Фото: swift.com
Європейський парламент 29 квітня ухвалив жорстку антиросійську резолюцію, в якій закликав в разі прямого вторгнення Росії в Україну зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити РФ від SWIFT і ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів, повідомляє офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв'ю RT, передає "Економічна правда"
 
Захарова зазначила, що у зв'язку з цією резолюцією в Кремлі хоч і розглядають сценарій відключення країни від SWIFT як гіпотетичний, але не виключають його.
 
Як приклад альтернативи представниця МЗС РФ привела систему передачі фінансових повідомлень (СПФП) Центробанку Росії. Також вона додала, що влада обговорює її з'єднання з іноземними аналогами - європейською SEPA, іранською SEPAM, китайськими CUP та CIPS.
 
"Ведеться міжвідомче опрацювання на предмет мінімізації ризиків і економічних збитків від обмеження доступу нашої країни до звичних міжнародних фінансових інструментів і платіжних механізмів", - сказала Марія Захарова.
 
Європарламент закликав Росію вивести свої війська з тимчасово окупованих територій Донбасу і повернути Україні контроль над Кримом і Севастополем.
 
 
 
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04 05 2021 14:38
ТЕГИ: Росія, РФ, SWIFT
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