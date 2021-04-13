Росія готується до відключення від Visa і MasterCard

Обмеження проявляються в різних формах, це досить непередбачуваний процес, тому в рамках цього процесу, враховуючи подібні недружні, а часом навіть ворожі форми поведінки по відношенню до нас, виключати не можна нічого

Росія працює над дедоларизацією економіки і відмовою від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем.

"Обмеження проявляються в різних формах, це досить непередбачуваний процес, тому в рамках цього процесу, враховуючи подібні недружні, а часом навіть ворожі форми поведінки по відношенню до нас, виключати не можна нічого", говорить міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю іранському інфорагентству IRNA, повідомляє "Українська правда".

За словами Лаврова, в частині санкцій політики Вашингтона РФ продовжує виступати проти будь-яких односторонніх обмежувальних заходів.

Росія буде нарощувати зусилля щодо зниження санкційних ризиків і потенційних витрат для економоператорів. Мова, зокрема, йде про кроки, спрямовані на поступову дедоларизацію національних економік, перехід до взаєморозрахунків в національних або альтернативних доларові валютах, відмова від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, у свою чергу не відкидає, що Захід може і раніше відключити Росію від платіжних систем Visa і MasterCard в рамках санкційної політики.

"Обмеження проявляються в різних формах, це досить непередбачуваний процес, тому в рамках цього процесу, враховуючи подібні недружні, а часом навіть ворожі форми поведінки по відношенню до нас, виключати не можна нічого", говорить міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю іранському інфорагентству IRNA