рф готувалася до "чисток" в Україні - RUSI

російські спецслужби готували план "упокорення" населення після окупації всієї України.

Про це йдеться в доповіді британського Королівського об'єднаного інституту збройних сил (RUSI).

Військово-політичне керівництво російської федерації на початку повномасштабного вторгнення в Україну планувало не лише захоплення території та повалення уряду, а й готувало за інтервенції масові вбивства громадян. Про це у четвер, 1 грудня, йдеться у доповіді британського Королівського об'єднаного інституту збройних сил (RUSI).

Авторами доповіді стали дослідники RUSI Джек Уотлінг та Нік Рейнолдс, колишній радник керівників міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки України Олександр Данилюк та екскомандувач Десантно-штурмових військ Михайло Забродський.

Автори документа розповіли, що кремль розраховував, що після блискавичного удару українські чиновники втечуть або будуть захоплені, а суспільство не встигне мобілізуватися для спротиву вторгненню.

Окремо ставилося завдання захопити чи знищити учасників Революції Гідності 2013-2014 років. При цьому ФСБ росії мала затримати місцевих функціонерів та забезпечити фільтрацію цивільного населення.

Українців планували поділити на чотири основні категорії:

Непримиренні. Їх планували вбити;

Нелояльні. Їх мали переконати чи залякати;

Нейтральні. Передбачалося схилити до співробітництва;

Повністю лояльні. Вони мали відразу працювати на окупантів.

У доповіді також йдеться про те, що важливим елементом плану повномасштабного вторгнення в Україну була зрада вищого командного складу ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що коли російські ракети вдарили по Україні, захід все ще надавав компоненти для них.