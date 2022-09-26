НОВИНИКримськотатарський Ресурсний Центр повідомляє, що в тимчасово окупованому Криму росіяни роздають повістки в районах компактного проживання кримських татар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
рф мобілізувала 60 тисяч кримських татар в окупованому Криму
Фото: з вільних джерел
Пресслужба ГО на своїй сторінці в Facebook зазначає, що окупанти вже мобілізували 60 тисяч кримчаків.
"Мобілізованих осіб відвезли до навчання на полігони у смт. Перевальне та Козачу Бухту у м. Севастополь", - йдеться в повідомленні.
Там нагадують, що за правилами повістки повинні роздавати лише військовозобов'язаним, хто перебуває у запасі до 35 років, і тим, хто був старшинами і сержантами. Та насправді "повістки дають і тим, хто служив при Україні, і навіть 53-річним відставним. Стоять машини росгвардії і прямо на вулиці видають повістки всім поспіль".
Раніше повідомлялось, що 21 вересня президент рф оголосив часткову мобілізацію.
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26 09 2022 16:52 МЕДІА
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