рф мобілізувала 60 тисяч кримських татар в окупованому Криму

Кримськотатарський Ресурсний Центр повідомляє, що в тимчасово окупованому Криму росіяни роздають повістки в районах компактного проживання кримських татар.

Пресслужба ГО на своїй сторінці в Facebook зазначає, що окупанти вже мобілізували 60 тисяч кримчаків.

"Мобілізованих осіб відвезли до навчання на полігони у смт. Перевальне та Козачу Бухту у м. Севастополь", - йдеться в повідомленні.

Там нагадують, що за правилами повістки повинні роздавати лише військовозобов'язаним, хто перебуває у запасі до 35 років, і тим, хто був старшинами і сержантами. Та насправді "повістки дають і тим, хто служив при Україні, і навіть 53-річним відставним. Стоять машини росгвардії і прямо на вулиці видають повістки всім поспіль".

Раніше повідомлялось, що 21 вересня президент рф оголосив часткову мобілізацію.