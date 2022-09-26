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рф мобілізувала 60 тисяч кримських татар в окупованому Криму

Кримськотатарський Ресурсний Центр повідомляє, що в тимчасово окупованому Криму росіяни роздають повістки в районах компактного проживання кримських татар.
рф мобілізувала 60 тисяч кримських татар в окупованому Криму Фото: з вільних джерел

Пресслужба ГО на своїй сторінці в Facebook зазначає, що окупанти вже мобілізували 60 тисяч кримчаків. 

"Мобілізованих осіб відвезли до навчання на полігони у смт. Перевальне та Козачу Бухту у м. Севастополь", - йдеться в повідомленні. 

Там нагадують, що за правилами повістки повинні роздавати лише  військовозобов'язаним, хто перебуває у запасі до 35 років, і тим, хто був старшинами і сержантами. Та насправді "повістки дають і тим, хто служив при Україні, і навіть 53-річним відставним. Стоять машини росгвардії і прямо на вулиці видають повістки всім поспіль". 

Раніше повідомлялось, що 21 вересня президент рф оголосив часткову мобілізацію.

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26 09 2022 16:52
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