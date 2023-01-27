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ПОЛІТИКА

рф може продовжувати масовані ракетні атаки понад пів року - розвідка Естонії

27 січня 2023, 17:49
рф може продовжувати масовані ракетні атаки понад пів року - розвідка Естонії
Фото: Xinhua
Нинішня здатність росії виробляти високоточні боєприпаси означає, що ракетні удари по Україні можуть, за найпесимістичнішим сценарієм, тривати ще шість-дев'ять місяців.

Так вважає глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.

За його словами, за різними оцінками ракетні атаки рф можуть тривати від трьох до дев'яти місяців.

"З нашого найоптимістичнішого погляду, це найближчі три-чотири місяці, або до весни, а з більш песимістичного, шість-дев'ять місяців", - заявив Гросберг.

Він зазначив, що тривалість таких атак з боку росії залежить від двох чинників.

"Перш за все, від того, скільки високоточних боєприпасів було у росії до початку війни. Це близько 2500 ракет. Було витрачено від половини до двох третин. Але, як показують останні фрагменти ракет, росія протягом усієї війни продовжувала виробляти ракети на додаток до тих, що були на складах", - пояснив він.

Водночас кількість випущених високоточних ракет скоротилася: якщо в жовтні росія випускала по Україні тризначну кількість ракет, то з листопада середньомісячний показник був двозначним, зазначив Гросберг.

Як показують аналітичні дані, за пів року росія встигла виробити ще 65 ракет Х-101.

"Це свідчить про те, що в росію продовжують надходити високотехнологічні елементи", - сказав Гросберг.

За його словами, не виключено, що росія придбала необхідні технологічні елементи до початку вторгнення.

"Але це означає, що високоточні боєприпаси виробляються і, ймовірно, будуть вироблятися ще дуже довгий час", - констатував Гросберг.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз хоче якнайшвидшого притягнення до відповідальності за військові злочини росіян в Україні, заявили міністри юстиції країн ЄС.

війнаЕстоніярозвідка

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