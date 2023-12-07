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ПОЛІТИКА

рф намагається мобілізувати нелегальних мігрантів і відправити їх до України – ISW

07 грудня 2023, 10:39
рф намагається мобілізувати нелегальних мігрантів і відправити їх до України – ISW
росія штучно створила міграційну кризу на кордоні з Фінляндією як тактику гібридної війни.

російська влада хоче направити нелегальних мігрантів, які опинилися в рф через провокації на російсько-фінському кордоні, для участі у війні проти України.

Про це йдеться у звіті ISW.

Повідомляється, що військові намагаються мобілізувати мігрантів із Близького Сходу та Африки, яких російська влада масово затримувала вздовж російсько-фінського кордону у середині листопада після закриття прикордонних переходів.

Передбачається, що депортацію цих мігрантів можуть замінити відправкою на війну до України. За словами одного із джерел, росіяни оперативно переправили групу мігрантів, які підписали військові контракти, на російсько-український кордон.

Зазначимо, що росія штучно створила міграційну кризу на кордоні з Фінляндією як тактику гібридної війни, покликаної дестабілізувати НАТО та ЄС, але відповідь Фінляндії швидко призвела до провалу зусиль.

Фінляндія закрила весь кордон із росією та зміцнила її подвійними загородженнями. На даний момент там курсують лише вантажні поїзди.

мігрантиФінляндіярф тероризм

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