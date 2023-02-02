рф намагається відволікти ЗСУ на північному сході України – ISW

Глава кремля володимир путін створює умови для російських рейдів через кордон до північно-східних районів України. Його мета полягає в інформаційних операціях та спробі притиснути українські сили до північних прикордонних районів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Путін провів нараду 1 лютого щодо відновлення житлової інфраструктури в окупованій АР Крим, а також Бєлгородській, Брянській та Курській областях після обстрілів. Глава правлячого режиму рф заявив, що російське міноборони має зупинити обстріли.

Тим самим президент росії просуває інформаційну операцію, в якій намагається подати росіянам Україну як "екзистенційну небезпеку" і заручиться їхньою підтримкою.

Путін також може створити умови для ескалації транскордонних рейдів для відволікання українських сил від критичних напрямків наступу, затиснувши їх у північно-східних прикордонних районах.

ISW, як і раніше, вважає, що вторгнення з білорусі малоймовірне. Аналітики зазначають, що відповідна інформаційна операція "схоже, дає збої, оскільки українські офіційні особи дедалі частіше вважають малоймовірною загрозу вторгнення".

Водночас загроза транскордонних рейдів із Бєлгородської, Брянської та Курської областей на північний схід України може бути спробою змусити Україну перекинути у ці райони обмежені підрозділи для захисту від таких нападів.

Раніше повідомлялось, що у путіна пропонують змусити Захід до переговорів, підготувавши гіперзвукові ракети до удару по США.