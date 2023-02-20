рф націлена на інфраструктуру Нідерландів у Північному морі — розвідка

росіяни збирають інформацію про вітрові електростанції, інтернет-кабелі та газопроводи.

росія в останні місяці намагалася отримати розвідувальні дані для саботажу критично важливої інфраструктури в голландській частині Північного моря.

Про це повідомляє Reuters.

російський корабель був виявлений біля офшорної вітроелектростанції в Північному морі, коли він намагався скласти карту енергетичної інфраструктури, заявив на прес-конференції глава MIVD генерал Ян Свілленс.

"Це було своєчасно виявлено та адекватно розглянуто", - уточнив Свілленс, додавши, що судно перенаправили.

Представник розвідки наголосив, що "загроза для Нідерландів вища, ніж здається на перший погляд". Окрім вітряних електростанцій, росію цікавлять інтернет-кабелі та газопроводи.

За даними спецслужб країни, "йде підготовка до диверсій". Також можливий напад на інші життєво важливі об'єкти, наприклад, на пункти постачання питної води.

Нагадаємо, Нідерланди заявили, що літаки F-16 будуть наступним кроком у поставках зброї для України.