Прем'єр Нідерландів Марк Рютте допустив передачу винищувачів F-16 Україні. Проте багато країн наразі вагаються через позицію США.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що для постачання американських винищувачів в Україну необхідно створити відповідну коаліцію, як у випадку з Leopard 2 і узгодити це питання.

Про це йшла мова в етері національного телемарафону.

"Це буде великий наступний крок, але ми орієнтуємося на майбутнє або гарантуємо, що ви отримаєте все, що потрібно, поки у вас буде потреба. Тому ми також сказали, що в цьому питанні немає табу", – заявив Рютте.

І додав, що F-16 виробляються в США, а вони наразі проти поставок цих винищувачів в Україну, тому багато країн через це вагаються.

Очільник нідерландського уряду сказав, що для того, щоб завершити цю дискусію, вона має бути непублічною, оскільки в іншому випадку дебати триватимуть довго.