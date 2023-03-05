рф найближчим часом не захопить Бахмут – ISW

Українське командування готує контрольований відхід з міста і навіть має шанс утримати його.

російські війська дещо просунулися навколо Бахмута, проте навряд чи вони здатні оточити місто найближчим часом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що загарбники в суботу провели одну обмежену атаку і вкотре зазнали невдачу.

"Українські офіційні особи повторили, що українські сили контролюють ситуацію в Бахмуті, але зазначили, що обставини стають дедалі складнішими, і що ПВК Вагнер залучила свої передові та підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі", - йдеться у звіті ISW.

Як наголошують фахівці, те, що ворог постійно намагається проводити штурми, зовсім не означає, що йому вдасться найближчим часом оточити Бахмут або тим більше захопити місто.

В інституті припускають, що росіяни, можливо, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ заявило, що воно швидше дасть команду про відступ, ніж піде на ризик оточення.

За оцінками ISW, українські сили, швидше відійдуть, аніж потраплять в оточення, і що українці все ще можуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо вони вирішать спробувати.

Також зазначається, що російські окупанти зазнають значних втрат у районі Бахмута.

Нагадаємо, у ЗСУ прокоментували підрив двох мостів у районі Бахмута. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що ситуація навколо Бахмута важка, але контрольована українськими військовими.