рф найближчим часом не захопить Бахмут – ISW
російські війська дещо просунулися навколо Бахмута, проте навряд чи вони здатні оточити місто найближчим часом.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що загарбники в суботу провели одну обмежену атаку і вкотре зазнали невдачу.
"Українські офіційні особи повторили, що українські сили контролюють ситуацію в Бахмуті, але зазначили, що обставини стають дедалі складнішими, і що ПВК Вагнер залучила свої передові та підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі", - йдеться у звіті ISW.
Як наголошують фахівці, те, що ворог постійно намагається проводити штурми, зовсім не означає, що йому вдасться найближчим часом оточити Бахмут або тим більше захопити місто.
В інституті припускають, що росіяни, можливо, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ заявило, що воно швидше дасть команду про відступ, ніж піде на ризик оточення.
За оцінками ISW, українські сили, швидше відійдуть, аніж потраплять в оточення, і що українці все ще можуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо вони вирішать спробувати.
Також зазначається, що російські окупанти зазнають значних втрат у районі Бахмута.
Нагадаємо, у ЗСУ прокоментували підрив двох мостів у районі Бахмута. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що ситуація навколо Бахмута важка, але контрольована українськими військовими.