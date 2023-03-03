російські війська підірвали один зі шляхів виходу українських військ з Бахмута — CNN

Життєво важлива транспортна артерія для оборонців міста-фортеці.

російські війська вночі підірвали міст, який з'єднує Бахмут із сусіднім селом Хромове. Його сподіваються відремонтувати найближчими днями, оскільки він є "життєво важливою артерією".

Про це пише CNN.

Вночі з 2 на 3 березня російські війська підірвали важливу транспортну споруду поблизу Бахмута. Окупанти зруйнували міст, який з'єднує Бахмут із селищем Хромове.

Ресурс дізнався про цю інформацію у поліції Донецької області. У правоохоронних органах заявили, що найближчими днями спробують полагодити міст, адже це життєво важлива артерія для евакуації мирних жителів і перевезення вантажів, наприклад боєприпасів.

Водночас поліція повідомила, що до Бахмута все ще можна дістатися ґрунтовими дорогами й полями.

Зазначимо, що з Бахмута через підконтрольні Україні території на цей час ведуть дві дороги: повз сусідні населені пункти Хромове та Іванівське. Попри те, що вони досі контролюються українськими військами, обстрілюються російськими загарбниками.

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