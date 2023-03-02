Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно "важка піхота". Тоді як НАТО зменшило обсяги підтримки українців озброєнням та снарядами – Том Купер

У другій частині оновлення за 1 березня Том Купер продовжує аналізувати, чому ЗСУ під Бахмутом дуже важко. З одного боку Купер стверджує, що українці значно краще воюють на відкритій місцевості. А з іншого – їм шалено не вистачає важкого піхотного озброєння та снарядів. Він наголошує, що НАТО постачає менше артилерійських снарядів, ніж у липні-серпні минулого року, і менше боєприпасів, ніж у листопаді-грудні... І каже, що успіх ЗСУ повністю залежатиме від цих поставок. "Українці захищаються – запекло та усіма доступними засобами", – пише Том Купер.

Оперативний (рівень). Останні кілька днів, а також у світлі публікації захопленого тактичного посібника зсрф, багато говорять про нову тактику російських сил, орієнтовану на піхоту. По суті, росіяни реорганізували масу своїх формувань в штурмові групи, а кілька таких штурмових груп – у штурмові батальйони. Кожен з останніх містить до шести штурмових груп, а також має свій командний пункт, мінометний і АГС-елемент, взвод БМП і БТР, засоби радіоелектронної боротьби та загін БПЛА. Це пояснює не лише відео, на яких росіяни атакують українські позиції за допомогою 1 чи 2 танків та 2-4 БМП, але й, і особливо, їхнє нещодавнє просування в районі Бахмута. Там вони просуваються вперед майже виключно добре озброєною піхотою (або "важкою піхотою"): піхотою, оснащеною великою кількістю реактивних вогнеметів, гранатометів АГС-17, РПГ-7, великокаліберних кулеметів "КОРД" і снайперських гвинтівок. Звичайно, їм все ще не вистачає БПЛА – настільки, що командири не бажають використовувати їх для безперервного контролю над своїми військами. Однак вони завжди можуть замінити безпілотники, просуваючи вперед чмобіків, щоб знайти українські позиції, а потім штурмувати їх або за допомогою ПВК "вагнер", або за допомогою своїх підрозділів вдв.

У зв'язку з цим два моменти. По-перше, це іронія долі. Починаючи з 2014-2015 років, ЗСУ індоктринували і готували до протистояння з "механізованим джаггернаутом" батальйонних тактичних груп (БТГ) вдв, в яких де-факто все, включно з технікою десантно-штурмових підрозділів та артилерією, було броньованим. За перші шість місяців після повторного вторгнення Пуддінга в лютому минулого року вони довели, що здатні знищити російську "армію мирного часу": я не знаю жодної російської БТГ, яка не була хоча б раз розбита в Україні до вересня-жовтня минулого року. Навпаки, є чимало підрозділів, які за цей час довелося переформовувати по три, а то й по чотири рази.

Дійсно, досі так складалося, що коли і де б росіяни не наступали на відкритій і вільній від рослинності місцевості, як в районі Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара, ЗСУ справляються з цим завданням добре.

Однак, принаймні, на схожій на "бочку" місцевості на півночі Донецька, українці зазнають всіляких неприємностей, незалежно від того, скільки і яких підрозділів (і командирів) там задіяно. У ЗСУ просто немає під рукою рішення для російської тактики "Stoßtruppen/важкої піхоти" (після німецьких ініціаторів цієї тактики в 1918 році): крім усього іншого, у них недостатньо важкого піхотного озброєння, недостатньо запасних стволів для кулеметів і вкрай недостатньо боєприпасів для своєї артилерії.

... Так, я знаю, що це звучить як заїжджена платівка. Але це факт, і я не бачу жодного поліпшення в цьому відношенні за останні 8-10 тижнів. Навпаки, мало того, що НАТО постачає менше артилерійських снарядів, ніж у липні-серпні минулого року, так ще й менше боєприпасів і запчастин, ніж у листопаді-грудні...

По-друге: ми багато чули про жахливі російські втрати за останні кілька тижнів. Однак, не варто піддаватися ейфорії, що виникла в результаті цього. Пам'ятайте, що на будь-якій війні завжди є тенденція до приниження супротивника. Прикладів можна навести десятки: подивіться, як США та їхні союзники у Корейській війні скаржилися на "масу китайської піхоти, яка переважала їх своєю чисельністю". Подивіться, як індійці роблять те ж саме після поразки від китайців у Гімалаях у 1962 році. Подивіться, як іракці скаржилися на "людські хвилі іранських тарганів" і змушені (дослівний переклад) "збирати" їх... і давайте не будемо заглиблюватися в обговорення позицій різних інших західних армій по відношенню до будь-яких збройних сил "з країн третього світу" до цього самого дня. Сьогодні саме українці (і значна частина Заходу) поводяться подібним чином по відношенню до цієї "нової піхотної тактики" зсрф.

На мою думку, було б краще прийняти кілька простих фактів. США та їхні союзники перебільшували про "китайські атаки людської хвилі", тому що вони регулярно заставали їх зненацька, атакуючи з несподіваних напрямків і вночі. Тому що вони були занадто расистськими і занадто гордими, щоб визнати, що китайці їх перехитрили. Індійці зазнали поразки від Народно-визвольної армії в 1962 році, тому що їхні генерали були більш "британськими", ніж британські генерали (і так донині), і вони залишили свої війська сидіти і чекати в окопах, доки їх не розгромили маневрені китайці. І в приватних розмовах іракці неохоче визнають, що вони боялися іранської піхоти більше, ніж будь-якої іншої "зброї" в руках Тегерана, саме тому, що ця піхота виявилася експертом у проникненні на їхні позиції вночі, роїлася навколо них і руйнувала цілі ділянки фронту, проникаючи глибоко в тил – і це на місцевості, що не мала жодного прикриття, та ще й вночі.

Справа в тому, що в деяких випадках "жертви" різних версій так званої тактики "Stroßtruppen" так і не навчилися з нею справлятися; в інших випадках на це пішли роки (і хімічна зброя). Залишається сподіватися, що ЗСУ не наважиться на такий крок, але швидко засвоїть свої уроки, а НАТО подбає про те, щоб остаточно і швидко перезабезпечити її необхідним важким піхотним озброєнням, боєприпасами і безпілотниками. Тим часом, це нагальна проблема: ЗСУ потребують важкого піхотного озброєння.

З цієї точки зору, будь-які подальші мрії, наприклад, про "Леопарди-2", і "Челленджери", і М1, і А-10, і F-16 – це найгірший варіант: марна трата часу і ресурсів.

…Втім... повернемося до "новин": два дні тому генерал Сирський віддав наказ про перекидання підкріплення в район Бахмута, в тому числі танкової бригади в повному складі. Це означає, що ЗСУ продовжить боротьбу за місто.

Тактика. Загалом, хто все ще мріє про те, що у росіян не вистачає артилерійських боєприпасів, або все ще приділяє занадто багато уваги сваркам між прігожиним і "московським командуванням": я не проти, але, вибачте, на це немає часу. Достатньо сказати, що контакти в Бахмуті повідомляють, що російської артилерії не бракує. Навіть навпаки. Більше того, позиції ЗСУ на околицях зазнали численних ударів з ТОС-1, а також близько 50 авіаударів вкс, як вчора, так і сьогодні. Особливо цікавим є те, що деякі з авіаційних бомбардувань відбуваються вночі, тобто майже напевно здійснюються Су-34, а не просто звичайне "насипай і молися" вдень. Це, в свою чергу, свідчить про те, що вкс вдалося певною мірою придушити протиповітряну оборону ЗСУ в районі Бахмута.

Для сьогоднішнього оновлення підготував дві карти.

1) На першій карті показані напрямки основних російських атак минулого тижня. Стрілки, про які йде мова, спочатку можуть виглядати "незграбно" через "всі ці повороти на 90 градусів": майте на увазі, що російські штурмові групи в районі Бахмута діють майже виключно як піхота, що просувається вздовж лісосмуг, а це переважно "квадратні" поля.

Ще один цікавий момент: від Оріхово-Василівки на півночі і до Ягідного де-факто немає твердої "лінії фронту": занадто багато атак і контратак, і всі вони "в густих кущах лісосмуг між ними"...

Особливий інтерес (принаймні для мене) складає "той пагорб над Кліщіївкою": позначив його синім неонагоном. Наскільки мені відомо, станом на вчорашній вечір він все ще перебував під контролем ЗСУ. Не знаю, чому всі повідомляють, що він "під російським контролем", але суть в тому, що саме через нього вдв і "вагнер" не можуть потрапити в південну частину Бахмута. росіяни повинні пройти повз цей пагорб, незалежно від того, чи хочуть вони атакувати Часів Яр або Іванівське на заході, чи в напрямку заправки WOG на дорозі 0504 на південному сході Бахмута.

2) На другій карті показані українські контратаки за останні три дні. По суті, "котла" не було, тому що далі на схід занадто багато росіян, і немає слабких місць, які можна було б використати. Замість цього ЗСУ провели серію контратак з метою завдати удару по передових точках згуртування зсрф і зірвати подальші атаки, щоб виграти час для ротації побитих підрозділів в тилу і заміни їх свіжими частинами.

Багато з цих атак так і не досягли своєї мети – якщо не з інших причин, то хоча б тому, що в районі Бахмута потеплішало, пішов дощ, і машини загрузли в багнюці, щойно з'їхавши з доріг.

Підсумок: станом на вчорашній вечір ситуація залишається такою, як і приблизно 24-25 лютого.

Звісно, 28 лютого росіяни заявили про захоплення району м'ясокомбінату на півночі Бахмута, а 1 березня – про те, що їм не вистачає лише 600 м. до дороги 0506, що на захід від Бахмута. Однак, хоча вони, можливо, і захопили м'ясокомбінат, "просування" в напрямку дороги 0506 – це не те ж саме, що "фактично дістатися і закріпитися там". Це буквально "важка боротьба у гору", яка займе у них ще кілька днів.

Загалом, битва за Бахмут триває. Місто не втрачено: українці за нього борються. "Просто так склалося", що ситуація критична: росіяни наступають у ще більшій кількості та запекліше, а українці захищаються – запекло та усіма доступними засобами.