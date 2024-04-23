Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер

Мушу зізнатися, я вже серйозно втомився від усіх цих святкувань з приводу військової допомоги США, оголошень про те, скільки військової допомоги хто в ЄС "розглядає", "планує" та/або "готується" надіслати Україні... чи все нових дискусій про те, на яких умовах Київ міг би отримати німецькі ракети TAURUS...

Кого це, в біса, хвилює?

Суть в тому, що їх немає в Україні. І крапка.

Може бути, але може і не потрапити в Україну через дні, тижні чи місяці. Ніхто достеменно не знає. Тому "святкувати" це в соціальних мережах – все одно, що святкувати знищення чергової російської вантажівки: за нею стоять "5 мільйонів" інших. ...або як ідолопоклонство перед політиками: ви серйозно думаєте, що стриптизерка в нічному клубі, яка виконує приватний танець, має до вас серйозні почуття?

Погляньте правді в очі й визнайте: причина, чому росіянам вдалося дійти до Часового Яру, дійти до Очеретиного і захопити Новомихайлівку, полягає в тому, що у ЗСУ не вистачає навіть протитанкових мін. Не лише артилерійських снарядів чи протитанкових керованих ракет (ПТКР). Так, ПТРК використовуються сотнями, але ми бачимо відео лише тих небагатьох, які досягли "вражаючих успіхів". Ми не бачимо десятки, які були заблоковані, влучили безрезультатно або промахнулися. Можливо, в майбутньому вони стануть набагато ефективнішими. Але зараз дрони є "доповненням", а не заміною артилерійських боєприпасів, не заміною мін, не заміною ПТРК, не заміною бойових машин піхоти тощо, які просто не доступні.

...і поки вони не стануть доступними, та ще й у достатній кількості, а на це в кращому випадку підуть місяці – немає потреби в жодних святкуваннях.

"Результати" удару російських УМПК по Новому району в Часовому Яру 21 квітня...

Повітряна/ракетна війна. Україна не може зашкодити ВКС бити по 150+ ударів на день

Так, ПСУ та ЗСУ використовують знищення штабу 31-ї дивізії ППО в Джанкої, щоб завдати ударів по деяких інших об'єктах в окупованому Криму. Зокрема вони розгорнули протикорабельну ракету "Нептун", щоб завдати удару по об'єктах у Севастопольському порту.

Наразі незрозуміло, що саме було уражено, але кажуть, що було серйозно пошкоджено рятувальника підводних човнів "Комуна". Імовірно, він був побудований ще 1915 року...

Геолокація, де в порту Севастополя щось вдарилося і сильно димить, за останні 2-3 дні...

Довоєнне фото "Комуни"...

...принаймні одне можна сказати напевно: це не матиме жодного позитивного впливу на розвиток подій на Донбасі. Тому що, як і той "наступ БПЛА на російські НПЗ", це жодним чином не вплине на здатність ВКС продовжувати бити по фронтах ЗСУ 150+ авіаударами на день.

...що дозволяє російським штурмовим групам продовжувати наступати.

Тож не дивно, що останні два дні ВКС б'ють по таких населених пунктах, як Покровськ, Московське, Галицинівка тощо – все це в 5-40 км за лінією фронту на Авдіївсько-Шахтарському напрямку, і на додачу до всіх авіаударів безпосередньо по українських позиціях уздовж лінії фронту.

До відома конкретного генерала в Києві: це називається "перекриття" і має на меті перервати потік підкріплень і постачання (наскільки це можливо) для українських військ на першій лінії оборони.

Так, ВКС можуть собі це дозволити, оскільки в ПСУ залишається критично недостатня кількість ракет класу "земля-повітря". До відома всіх ідіотів, які приймають рішення на Заході: безглуздо (із запізненням) "поспішати", щоб отримати "більше систем Patriot в Україні", якщо для них не вистачає ракет. Це питання, про яке треба було подбати ще рік тому, але не подбали.

Битва за Донбас. Серйозна криза на кількох ділянках фронту

Поки Зеленський радісно повідомляє про виробництво десяти самохідних гаубиць "Богдана" на місяць, а Буданов бубонить про прийдешню кризу ЗСУ "десь у травні 2024 року", на кількох ділянках фронту на Донбасі вже зараз спостерігається серйозна криза. Що не дивно, враховуючи, що ця криза назріває вже протягом останніх семи місяців: коли ви, по суті, протиставляєте піхоту, озброєну автоматами і кількома рештками РПГ (як ЗСУ змушені це робити), ворогу, який безперервно атакує, підтримуваний авіацією, артилерією і бронетехнікою протягом занадто довгого часу (як це може собі дозволити всрф) – результати неминучі.

Бахмут... поки всрф зайняті закріпленням позицій, яких вони досягли за останні кілька днів, ВКС систематично знищують позиції ЗСУ в Канальному та Новому районі Часового Яру за допомогою своїх планерних бомб УМПК.

Принаймні це виглядає так, якби хтось там був достатньо розсудливим, щоб вивести 67-му мехбригаду звідти і замінити її на підрозділи, які можуть виконувати свою роботу?

Якщо так... а це, схоже, так і є (бо 67-ї більше ніде не видно в районі Часового Яру): що ж, ось вам і "М'ясник", специфічні українці...

Авдіївка-Шахтарськ... російське проникнення на нову українську лінію оборони на напрямку Очеретиного не може не викликати неприємних відчуттів. Поки що це глибше, ніж їхнє проникнення під Попасною у травні 2022 року. За підтримки десятків авіаударів та масованого артилерійського вогню росіяни не лише захопили залізничну станцію Очеретине, але й просуваються до центру міста.

Що ще гірше: на північний схід від цього прориву ВКС вже гатять з УМПК по позиціях ЗСУ 129-ї бригади тероборони в Новокалиновому і Кераміку, а на південь від нього всрф наполегливо розширюють цей прорив, атакуючи 3-тю штурмову в Бердичах з півночі, і стираючи в порошок Семенівку вогнем із реактивних систем залпового вогню.

...Сподіваюся, Байден і Ко KG GesmbH AG пишаються тим, що 47-й мехбригаді тим часом не вистачає навіть 25-мм боєприпасів для бойових машин піхоти M2/M3 Bradley (а не лише 120-мм снарядів для танків M1 Abrams): і постачання 800 Bradley до Марокко, і мільярдна військова допомога Ізраїлю, безсумнівно, зміцнять стабільність у цих частинах світу... і стримуватимуть китайців від вторгнення на Тайвань...

Тим часом Первомайське повністю під контролем росіян, і лише завдяки вмілому утриманню 59-ї моторизованої, а також тому, що всрф не в змозі краще організуватися і наступати швидшими темпами, росіяни поки що не атакували Нетайлове і Невельське (принаймні це могло б запобігти паніці серед українців щодо супервеликого наступу на Харків, але хто я такий, щоб говорити...).

Новомихайлівка... 79-та повітряно-десантна та 116-та танкова бригади тим часом стикаються з підрозділами російської 36-ї мотострілецької та 155-ї морської піхотної бригад, сімома різними мотострілецькими полками та 10-м танковим полком. І обидві знаходяться під майже постійними ударами планерних бомб. Яка несподіванка, після більш ніж року російські сили повністю захопили село, вчора... Не дивно, що росіяни наступають широким фронтом на південь від Новомихайлівки, а отже, на найкращому шляху до дороги, що з'єднує Костянтинівку з Вугледаром на півдні: оборонні успіхи 72-ї та 79-ї за останні 16 місяців мають всі шанси стати абсолютно даремними.

Я міг би продовжувати подібні описи, але суть ось у чому: є межа того, що можуть витримати будь-які збройні сили – незалежно від того, наскільки вони хоробрі та/або кваліфіковані. Коли ця межа досягнута, результати неминучі.

Що там з 67-ю ОМБР ДУК: політика чи дисципліна? Та причина російського прориву під Очеретиним

Виявляється, Генштаб вирішив розформувати 67-му механізовану бригаду ЗСУ. Або принаймні щось на кшталт "розформувати частину, а потім реорганізувати її заново".

Пресслужба бригади гірко бідкається, що "мотиви таких дій нам невідомі" і пояснює це рішення чимось на кшталт "політично забарвленого прийняття рішень" (див.: "...можливо, дехто вважає, що це розгін ДУК "Правий сектор"..." тощо).

"Українська правда" пише, що були "перевірки" і "переведення бійців, які були кістяком цього підрозділу" – "після втрати частини позицій у напрямку Часів Яру".

...що я читаю як: "...після того, як вона залишила свої позиції і втекла".

Військовослужбовець, опитаний УП, стверджує, що "за Валерія Залужного бригада зберігала певну автономію, але Олександр Сирський вимагав порядку і дисципліни. Вони раптом змушені були жити за військовим зразком, а командирів, які не мали необхідних військових звань, замінили. Добровольці сприйняли це як знищення руху, але насправді це стандартизація".

Боже мій... уявіть собі! Бідні хлопці (і дівчата) з "Правого сектору": в умовах російської війни на знищення України вони були змушені організуватися і служити як військовослужбовці регулярного підрозділу регулярних збройних сил, а також підпорядковуватися військовій дисципліні. Дійсно, виконувати накази згори та утримувати свої позиції – і це незалежно від того, що вони є членами "Правого сектору", а не робити все, що їм заманеться, наприклад, виштовхувати недосвідчених приятелів на передові позиції?

...про що думав той поганий, поганий, поганий Сирський, "М'ясник", коли очікував, що "Правий сектор" поводитиметься як підрозділ ЗСУ?

Так несправедливо і, очевидно, це не може не бути політичним рішенням....

Дійсно... Залишається сподіватися, що героїв, про яких йдеться, засудять до 15 років чищення картоплі та прибирання громадських туалетів по всьому Києву. І що це буде останньою крапкою в історії політично вмотивованих підрозділів ЗСУ.

Інша "новина" – причина російського прориву під Очеретиним. За даними MilitaryLand.net, росіяни зробили те, чого ніколи не робили раніше: атакували в той час, коли відбувалася ротація підрозділів на важливих позиціях.

47-ма механізована була на виході, інший підрозділ (115-та механізована) – на вході, тобто в процесі зайняття позицій.

...і, звісно, і без того виснажену 47-му поспіхом повернули назад, і тепер доводиться розплачуватися кров'ю за черговий провал на рівнях безпеки та командування.

а) На рівні безпеки, тому що ця ротація повинна була залишитися в таємниці від росіян. Тим не менш, вони були проінформовані про це, і вчасно, щоб здійснити свій наступ (і, судячи з усього, на стику сектора, який раніше утримувала 47-ма бригада і який досі утримують 129-та бригада тероборони і батальйон "Скала"). І,

б) на рівні командування, оскільки той, хто відповідав за цю ротацію, очевидно, проігнорував той факт, що вже з липня 2022 року росіяни якщо і досягають якогось значного просування вперед, то лише використовуючи ротацію підрозділів ЗСУ (найкращим прикладом може бути Бахмут, падіння якого почалося з падіння Соледару в результаті ротації двох українських підрозділів).

Що ж, принаймні одне можна сказати напевно: саме на цій ділянці, в районі Очеретиного, ми побачимо, чи залишився у всрф хоч якийсь серйозний наступальний потенціал.

Якщо залишився, то російське угруповання військ "Центр" кине ВКС вперед: Су-30 і Су-35 домінуватимуть у повітрі, відтіснивши МіГи, сухопутні війська і ЗРК ПСУ від поля бою, щоб Су-34 могли завдати прямих авіаударів по позиціях ЗСУ. Тим часом Су-25 і Ка-52 ВКС будуть блукати над полем бою на низькій висоті, збільшуючи шкоду і поширюючи хаос, розчищаючи у такий спосіб шлях для нових штурмових груп. І найголовніше: вони розгорнуть свої БМ-27, БМ-30, "Іскандери" та Су-34, щоб "запечатати" поле бою: не дати українському підкріпленню дістатися до нього і створити блокуючі позиції перед російським наступом.

У такому разі найближчими днями ми побачимо ще більше відео, подібних до того, з якого зроблено цей скриншот, на якому пара російських Су-25 блукає в небі над Іванівським – адже тамтешні військовослужбовці ЗСУ не мають навіть ПЗРК, щоб дати їм відсіч:

Крім того, ми побачимо ще більше відео, на яких їхні Ка-52 та Мі-28 також будуть літати над полем бою.

Але це лише "можливий варіант". Чи так воно вже є – невідомо.

Єдине, що можна сказати напевно, це те, що угруповання "Центр" вже намагається "відкинути" позиції ЗСУ безпосередньо на північ і на південь від місця свого проникнення. Розширити своє проникнення, щоб убезпечити логістичні шляхи вздовж залізничного валу до Очеретиного.

.. а якщо ні: що ж, тоді росіяни не зайдуть далеко за Очеретине, але українці матимуть "велике жало" в центрі своєї лінії фронту.

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