рф не має резерву для продовження наступу у разі захоплення Бахмута – ISW

В Інституті вивчення війни вважають, що у разі захоплення Бахмута наступ росіян на сході досягне кульмінації.

Армія рф, мабуть, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмута.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Військові експерти звернули увагу на заяву засновника ПВК Вагнер Євгена Пригожина, що Міноборони рф використало його бійців, аби виснажити ЗСУ у Бахмуті, а потім може відмовитися від їхніх послуг там.

Як зазначають у ISW, не виявлено жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений та підготовлений резерв для просування за межі Бахмута.

Більшість російських підрозділів, що спостерігаються на Донбасі, вже ведуть наступальні операції, у тому числі російські повітряно-десантні (ПДВ) підрозділи, що приєдналися до російського наступу в Бахмуті в січні 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що у разі захоплення Бахмута наступ рф у цьому напрямку завершиться.

Раніше повідомлялось, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями.