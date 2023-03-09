рф не має резерву для продовження наступу у разі захоплення Бахмута – ISW
Армія рф, мабуть, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмута.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Військові експерти звернули увагу на заяву засновника ПВК Вагнер Євгена Пригожина, що Міноборони рф використало його бійців, аби виснажити ЗСУ у Бахмуті, а потім може відмовитися від їхніх послуг там.
Як зазначають у ISW, не виявлено жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений та підготовлений резерв для просування за межі Бахмута.
Більшість російських підрозділів, що спостерігаються на Донбасі, вже ведуть наступальні операції, у тому числі російські повітряно-десантні (ПДВ) підрозділи, що приєдналися до російського наступу в Бахмуті в січні 2023 року", - йдеться в повідомленні.
Аналітики вважають, що у разі захоплення Бахмута наступ рф у цьому напрямку завершиться.
Раніше повідомлялось, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями.