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рф не побудує нове посольство у Австралії - забрали ділянку

росіяни повинні залишити територію протягом 20 днів
Влада Канберри забрала у Росії виділену раніше землю, яка призначалася під будівництво нового посольства.
рф не побудує нове посольство у Австралії - забрали ділянку Фото: Freedman Club
Про це повідомляє ABC Australia .
 
Ділянку в центрі Канберри було надано в оренду російським дипломатам у 2008 році, а дозвіл на будівництво нового посольства видали 2011-го. За договором, Росія за 3 роки мала побудувати нову будівлю, проте так і не зробила цього.
 
Позиція російського керівництва полягає в тому, що будівництво затягнулося нібито через австралійські санкції, запроваджені за окупацію Криму в 2014 році.
 
Влада міста вирішила, що недобудова в преміальному кварталі псує загальну естетику, у зв'язку з чим вирішила застосувати свою політику "використовуй чи втратиш" і ухвалила, що росіяни повинні залишити територію протягом 20 днів.
 
Російське посольство заявило, що шукає юридичної консультації щодо "безпрецедентного та вкрай небажаного кроку".
 
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17 08 2022 20:35
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