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РФ не зацікавлена у врегулюванні конфлікту на Донбасі, - Волкер

"Росія не проявляє жодної зацікавленості або прогресу з даного питання"
Росія не бажає вживати якихось дій для врегулювання конфлікту на Донбасі під час президентської компанії в Україні і не проявляє інтересу до зустрічі на рівні спецпредставника Держдепу США Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова.
РФ не зацікавлена у врегулюванні конфлікту на Донбасі, - Волкер Фото: reuters.com

"Ми завжди за те, щоб зустрітися і поговорити. Росія не проявляє жодної зацікавленості або прогресу з даного питання. За фактом вони сказали, що не хочуть нічого робити під час президентських виборів", - зазначив Волкер на полях Мюнхенської конференції з безпеки у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про імплементацію Мінських угод, він зазначив, що дані домовленості "не працюють належним чином".

"Вони ніколи не працювали добре, оскільки Росія відмовлялася їх імплементувати. Ніколи не було припинення вогню, відведення важкого озброєння або співпраці з цього питання", - заявив Волкер.

Також, Ангела Меркель констатує, що ситуація на Донбасі далека від врегулювання. Однак ФРН підтримує санкції щодо Росії і Мінські угоди.

 
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17 02 2019 14:21
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