РФ не зацікавлена у врегулюванні конфлікту на Донбасі, - Волкер
"Ми завжди за те, щоб зустрітися і поговорити. Росія не проявляє жодної зацікавленості або прогресу з даного питання. За фактом вони сказали, що не хочуть нічого робити під час президентських виборів", - зазначив Волкер на полях Мюнхенської конференції з безпеки у коментарі "Інтерфакс-Україна".
Говорячи про імплементацію Мінських угод, він зазначив, що дані домовленості "не працюють належним чином".
"Вони ніколи не працювали добре, оскільки Росія відмовлялася їх імплементувати. Ніколи не було припинення вогню, відведення важкого озброєння або співпраці з цього питання", - заявив Волкер.
Також, Ангела Меркель констатує, що ситуація на Донбасі далека від врегулювання. Однак ФРН підтримує санкції щодо Росії і Мінські угоди.
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