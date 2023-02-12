рф не змогла підготувати мобілізованих для наступу — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російські військові не змогли в короткий термін підготувати мобілізованих для ефективних наступальних операцій.

Невідповідність між обмеженим, але значним просуванням російських військ у районі Бахмута та відсутністю значних поступів в інших частинах України може підтвердити спостереження військових блогерів та українців про те, що російські війська не в змозі забезпечити швидке просування за допомогою традиційної механізованої маневреної війни.

Про це повідомляє ISW.

В ISW інформують, що всі формування рф, які спостерігалися на даний момент, стали небоєздатними на попередніх етапах війни і, швидше за все, відновили за рахунок мобілізованого особового складу.

Експерти припускають, що російські військові не змогли підготувати мобілізований особовий склад до проведення ефективних наступних механізованих операцій за короткий проміжок часу з моменту їхнього призову.

Нестача відповідних транспортних засобів, боєприпасів та інших матеріальних засобів є причиною неефективності російської тактики механізованих маневрів на сьогоднішній день.

Тому, на думку аналітиків, російські військові навряд чи зможуть розширити свій наступ із району Бахмуту на ширшу територію воєнних дій, оскільки тактика, яку вони застосовують у Бахмуті, більше підходить для щільного міського середовища, а також тому, що російським військам не вистачає елітних формувань, необхідних для проведення масштабнішого наступу на сході України таким же чином.

Як раніше писав iPress, під Вугледаром та Авдіївкою за три дні рф втратила 103 одиниці техніки.