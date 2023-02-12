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ПОЛІТИКА

Під Вугледаром та Авдіївкою за три дні рф втратила 103 одиниці техніки — ЗМІ

12 лютого 2023, 15:13
Під Вугледаром та Авдіївкою за три дні рф втратила 103 одиниці техніки — ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Аналітики Oryx розповіли скільки техніки втратили росіяни за 8-10 лютого під час штурму Вугледара та Авдіївки.

У ході невдалих штурмів Вугледара та Авдіївки окупанти втратили 103 одиниці техніки за три дні (8-10 лютого), з них 36 танків. 

Про це повідомив нідерландський сайт оборонної аналітики та дослідження воєнних дій Oryx.

Згідно з їх інформацією, Україна за цей же період втратила 20 одиниць техніки, з них 2 танки.

Таким чином, співвідношення втрат до вечора 10 лютого становило близько 5:1. Загальне співвідношення втрат техніки росією та Україною, за даними Oryx – 9189 та 2941, або 3,12 до 1.

Нагадаємо, російський наступ біля Вугледара зазнав невдачі. Розгром російських військ під містом підтвердив і російський військовий злочинець, колишній "міністр оборони "ДНР"" Ігор Гіркін (Стрєлков).

Раніше повідомлялось, що росія за останні тижні зазнала найбільших втрат з лютого 2022 року, повідомляє розвідка Британії.

війнаАвдіївкавугледарвтрати рф

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