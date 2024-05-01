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російська армія припинила наступ в районі Авдіївки, але відновила на Часів Яр – ISW

01 травня 2024, 13:58
російська армія припинила наступ в районі Авдіївки, але відновила на Часів Яр – ISW
Вперше за кілька днів війська рф не здійснили жодних підтверджених наступів у районі міста Авдіївки, але здійснювали атаки в напрямку Бахмута - Часового Яру.

Про це пише американський Інститут вивчення війни.

"Одноденних звітів недостатньо, щоб установити закономірність, але вони можуть свідчити, що російські війська дещо сповільнюють темпи атак навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступальні дії в районі Часового Яру, як нещодавно прогнозував ISW", - йдеться в щоденному зведенні.

Аналітики пишуть, що російські війська можуть ухвалити рішення наступати від району Авдіївки в напрямку Торецька на додаток до наступальних операцій у районі Часового Яру, тож окупантам, імовірно, знадобиться тактична пауза для концентрації сил.

"Часів Яр є важливим з оперативного погляду об'єктом, оскільки він надасть російським військам плацдарм для початку наступальних операцій у напрямку Дружківки й Костянтинівки, які утворюють пояс укріплень із чотирьох великих міст Донецької області. Однак російським військам, імовірно, знадобиться триваліша пауза для посилення наявних підрозділів і передислокації додаткових сил у район Очеретиного, якщо вони вирішили спробувати просунутися на північ, у район Торецька", - написано в звіті. 

Центральне угруповання військ росії, яке наразі діє в районі Авдіївки, створило тактичний резерв із трьох невеликих піхотних полків. Раніше аналітики оцінювали, що окупанти, ймовірно, створюють резерви оперативного й стратегічного рівня для очікуваного весняно-літнього наступу.

Раніше ми також повідомляли, що Україна бореться за життєво важливий опорний пункт Часів Яр.

 

АвдіївкаЧасів Ярвійна в Україні

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