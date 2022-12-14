рф обходить санкції: країни Заходу не перестають постачати мікрочіпи в росію

Країни Заходу продовжують постачати в росію мікрочіпи в обхід санкцій, введених проти країни, через вторгнення в Україну.

З квітня по листопад США та низка європейських країн поставили Росії чіпів на $777 млн. Це комплектуючі Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon. Для цього у Туреччині та Гонконгу створювалися фірми-посередники, зареєстровані у березні 2022 року.

За даними російської митниці, з березня протягом семи місяців одна з компаній експортувала до росії комплектуючі на суму не менше $20 млн, включаючи чіпи американських виробників.

Іншу фірму, турецьку Smart Trading Ltd. заснував гендиректор російської логістичної фірми Novelco Григорій Григор'єв. Згідно з російськими митними деклараціями, компанія відвантажила продукцію американських виробників напівпровідників на мінімум $660 тис.

Розслідувачі знайшли один із постів Григор'єва на LinkedIn про те, що Novelco відкрила філію в Стамбулі і відправляє товари до росії з Туреччини і не дотримується торгових обмежень США та ЄС щодо росії. Як тільки товари прибувають до Туреччини, "відвантаження обробляються для реекспорту, і вантажі можуть прямувати до росії повітряним, морським, автомобільним та залізничним транспортом".

Обходити санкції росії допомагають також і в Естонії. Компанія Elmec Trade, що базується в Таллінні, у період з 1 квітня до 31 жовтня відправила до Росії товарів на суму не менше $17 млн.