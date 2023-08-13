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ПОЛІТИКА

рф обстріляла Херсонську область: є загиблі, серед них діти

13 серпня 2023, 13:56
рф обстріляла Херсонську область: є загиблі, серед них діти
Фото: Xinhua
Через ворожі удари загинули шестеро людей, серед них дві дитини.

російські окупанти сьогодні, 13 серпня, масовано обстріляли Херсонську область. Через ворожі удари загинули щонайменше 5 дорослих, 12-річний хлопчик та ще 23-денне немовля.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Армія рф зранку вдарила артилерією по Широкій Балці. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець та сім'я - чоловік, дружина і їхня донька, якій було лише 23 дні від народження.

Херсонська ОВА повідомила, що тяжко поранений 12-річний хлопчик помер у лікарні. 

Також росіяни вдарили по села Станіслав з реактивних систем залпового вогню, зафіксовано 12 "прильотів". Було зруйновано й пошкоджено п'ять приватних житлових будинків.

Через російський обстріл загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована, вона отримує медичну допомогу.

оосійські загарбники майже щоденно обстрілюють Херсон та правий берег Дніпра Херсонської області. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Нагадаємо,за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, за час повномасштабної війни росії з Україною 500 дітей загинули і понад 1 097 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні.

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