рф почала отримувати невелику кількість БПЛА Shahed – британська розвідка

Це дозволило окупантам відновити атаки на Україну.

З початку березня 2023 року росія запустила по цілях в Україні щонайменше 71 односторонній ударний безпілотний літальний апарат серії Shahed іранської розробки (OWA-UAVS).

Як зазначають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Бритнаії, ці атаки відбулися після двотижневої паузи наприкінці лютого 2023 року.

"росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість Shahed", - зазначають експерти.

Тепер російські окупанти запускають дрони-камікадзе з двох напрямків: з Краснодарського краю росії на сході та з Брянської області на північному сході.

"Це дозволяє росії гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на півночі України. Імовірно, це також буде чергова спроба розтягнути українську ППО", - додали у британській розвідці.

Зазначимо, що за останні два тижні в москву двічі прибували вантажні літаки з Ірану.

Раніше повідомлялось, що Байден пригрозив Ірану після атаки на базу США в Сирії.