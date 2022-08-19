рф погодилася направити місію МАГАТЕ на ЗАЕС

Єлисейський палац випустив власну заяву після розмови президента Франції Еммануеля Макрона з російським президентом владіміром путіним

"президент вкотре підкреслив стурбованість ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки, та підтримав якнайшвидше направлення на місце місії експертів МАГАТЕ за умов, погоджених Україною та ООН. президент російської федерації повідомив президенту Франції про свою згоду на розміщення цієї місії та зазначені методи", - заявили в Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що президенти знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями після обговорень між технічними групами.

При цьому раніше постпред росії при міжнародних організаціях у Відні Михаїл Ульянов заявив, що організувати місію Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану росією Запорізьку АЕС можливо було би на початку вересня, але натякнув, що РФ погодиться на це лише на своїх умовах.

Наголошувалося, президент Франції Еммануель Макрон вперше за тривалий період зателефонував російському колезі Владіміру Путіну.