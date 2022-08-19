НОВИНИЄлисейський палац випустив власну заяву після розмови президента Франції Еммануеля Макрона з російським президентом владіміром путінимПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
рф погодилася направити місію МАГАТЕ на ЗАЕС
в
Фото: dpa
"президент вкотре підкреслив стурбованість ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки, та підтримав якнайшвидше направлення на місце місії експертів МАГАТЕ за умов, погоджених Україною та ООН. президент російської федерації повідомив президенту Франції про свою згоду на розміщення цієї місії та зазначені методи", - заявили в Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда".
Зазначається, що президенти знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями після обговорень між технічними групами.
При цьому раніше постпред росії при міжнародних організаціях у Відні Михаїл Ульянов заявив, що організувати місію Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану росією Запорізьку АЕС можливо було би на початку вересня, але натякнув, що РФ погодиться на це лише на своїх умовах.
Наголошувалося, президент Франції Еммануель Макрон вперше за тривалий період зателефонував російському колезі Владіміру Путіну.
Як раніше повідомляв iPress, у відповідь на запрошення України Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку АЕС.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 08 2022 19:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок