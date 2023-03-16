рф порушує договір про ядерну зброю – Держдеп США

Рішення путіна "призупинити" участь в ДСНВ юридично не має сенсу, рф залишається в договорі, але порушує його.

росія залишається учасником Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДНСО). Заява путіна про "призупинення участі" рф у договорі є "юридично некоректною".

Про це йдеться в заяві Державного департаменту (МЗС) США.

"Оголошене росією призупинення участі в ДСНО юридично некоректно. У зв'язку з цим росія, як і раніше, пов'язана зобов'язаннями відповідно до договору. США як і раніше готові до конструктивної роботи з росією щодо повного виконання Угоди", — заявили у Вашингтоні.

У Держдепі підкреслили, що допомога Україні від країн Заходу на тлі російського вторгнення не може вважатися підставою для невиконання росією своїх зобов'язань в рамках ДСНО.

Американці констатують, що росія вже довгий час відмовляла США в проведенні обов'язкових перевірок в рамках договору і відмовляється проводити робочі зустрічі передбаченої договором двосторонньої консультативної комісії.

Також у Держдепі зазначили, США готові допустити російських інспекторів на свої ядерні об'єкти для чергової інспекції.

Нагадаємо, в ході свого виступу перед Федеральними Зборами рф 21 лютого путін заявив, що росія "призупинить" свою участь у спільному з американцями договорі про стратегічні наступальні озброєння. Через тиждень путін підписав відповідний указ.

Через три дні після того, як путін оголосив про де-факто вихід росії з ДСНО, США перекинули до Європи літаки-носії ядерної зброї. Чотири стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress прибули на авіабазу Морон в Іспанії.