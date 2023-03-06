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ПОЛІТИКА

рф постачає великі партії нафти в ОАЕ – Reuters

06 березня 2023, 21:15
рф постачає великі партії нафти в ОАЕ – Reuters
Фото: DW
росія продає як сиру, так і нафтопродукти за зниженими цінами після того, як міжнародні санкції через вторгнення в Україну, яке москва називає "спеціальною військовою операцією", призвели до того, що у неї залишилося менше покупців.

Об'єднані Арабські Емірати приймають все більше партій російської сирої нафти, що є ще одним прикладом того, як західні санкції проти рф скоригували традиційні потоки торгівлі енергоносіями.

Про це повідомляє Reuters.

росія продає як нафту, так і нафтопродукти за зниженими цінами після того, як міжнародні санкції через її вторгнення в Україну залишили в неї менше покупців.

росія покращує співпрацю з провідними виробниками нафти в Перській затоці, такими як Саудівська Аравія та ОАЕ. Арабські країни Перської затоки чинили опір тиску США, які вимагали ізолювати РФ та добувати більше нафти.

"Достеменно невідомо, коли ОАЕ почали імпортувати російську нафту, але дані відстеження танкерів вказують на те, що обсяги зросли після вторгнення росії до України", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що з листопада 2022 року близько 1,5 млн барелів російської нафти було відправлено до ОАЕ. Саудівська Аравія імпортує значну кількість російського мазуту для спалювання на своїх електростанціях, вивільняючи більше сирої нафти для експорту.

Нагадаємо, офіційні представники США, Євросоюзу та Британії останніми тижнями відвідали ОАЕ з метою роз'яснення торгових обмежень, щоб уникнути порушення санкцій. У США стурбовані, що Об'єднані Арабські Емірати постачають до росії товари, які можуть бути "перероблені для "оборонки" росії".

війнанафтасанкціїОАЕ

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