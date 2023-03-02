Захід тисне на ОАЕ, щоб вони посилили ймовірне порушення санкцій проти росії — Financial Times

США, ЄС та Британія побоюються, що ці поставки можуть бути використані у військових цілях проти України.

Офіційні представники США, Євросоюзу та Британії останніми тижнями відвідали ОАЕ з метою роз'яснення торгових обмежень, щоб уникнути порушення санкцій. Також країни ЄС запросили інформацію про те, що конкретно ОАЕ експортують до росії.

Про це пише Financial Times.

У США стурбовані, що Об'єднані Арабські Емірати постачають до росії товари, які можуть бути "перероблені для "оборонки" росії". Так, у 2022 році експорт електронних компонентів з ОАЕ до росії зріс більш ніж у сім разів і досяг майже 283 млн. доларів. ОАЕ експортували до росії минулого року у 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше, а ще відправили 158 дронів на суму майже 600 тисяч доларів.

Зазначається, що обговорення з ОАЕ відбуваються в міру того, як західні союзники переключають свою увагу із запровадження нових санкцій на посилення вже чинних. Зокрема, раніше ЄС запровадив нові заходи, які дають змогу накладати санкції на осіб, які допомагають європейським компаніям ухилятися від санкцій.

Раніше повідомлялось, що у ЄС оцінили торгові санкції проти росії майже в 13 млрд євро.