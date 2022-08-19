рф програє інформвійну в Україні - голова розвідки Британії

Після шести місяців вторгнення Росії в Україну їй не вдалося вибороти позиції в кіберпросторі.

Про це написав глава британської розвідувальної служби Джеремі Флемінг у статті для The Economist.

"Наразі президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це привід для радощів, ми не повинні недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших частинах світу", - зазначив він.

Флемінг зауважив, що багато з найбільш густонаселених країн не погодилися з проханням ООН засудити Росію за її вторгнення. Він підкреслив, що на громадську думку в цих місцях впливає інформація, яка надходить з Росії.

За словами голови британської розвідки, кіберборотьба Росії і України за вплив на думку людей далеко за межами безпосереднього поля бою настільки ж жорстока та руйнівна як і фізична війна.

Він додав, що за місяць до нападу на Україну російська військова розвідка розгорнула зловмисне програмне забезпечення WhisperGate, щоб знищити та зіпсувати українські урядові системи. А менш ніж за годину до вторгнення в Україну Росія націлилася на супутникові мережі ViaSat, якими користуються українські військові, уряд і цивільні особи. Атака поширилася і на сусідні країни, завдавши побічної шкоди низці послуг, від вітрових електростанцій до доступу до інтернету. Але ці проблеми спільними зусиллями вдалося швидко усунути.

За словами Флемінга, дезінформація в інтернеті швидко стала основною частиною кампанії Росії, яка ставила на меті викликаючи плутанину та хаос в Україні та за її межами. Росія вже використовувала цей сценарій раніше, зокрема в Сирії та на Балканах. Він покликаний посіяти недовіру до джерел інформації, спотворити дії України та оприлюднити неправдиві наративи про причини дій Росії.

Флемінг додав, що британська розвідка вжила заходів, щоб протистояти цій спотвореній інформації – від попереджень про початок війни до швидкого оприлюднення розвідданих і спростування російської брехні.

Він вважає, що плани РФ у кібервійні провалилися ще й тому, що Україна є "надзвичайно ефективним кіберзахисником", адже з моменту анексії Криму в 2014 році старанно розбудовувала "цифрову фортецю".

Раніше повідомлялось, що рф втратила більше тисячі артсистем від моменту нападу на Україну.