рф проведе спільні військові навчання з Китаєм та Іраном – CNN

Нові навчання базуватимуться на спільних морських навчаннях трьох країн, проведених у 2019 та 2022 роках.

Китай, Іран та рф проведуть спільні військові навчання в Оманській затоці. Навчання триватимуть з 15 до 19 березня.

Про це повідомляє CNN.

Міністерство оборони Китаю заявило, навчання допоможуть "поглибити практичну співпрацю між військово-морськими силами країн".

Нові навчання базуватимуться на спільних морських навчаннях трьох країн, проведених у 2019 та 2022 роках.

Китай розширює партнерство з росією під час вторгнення москви в Україну, поглиблюючи дипломатичні та економічні зв'язки. Західні офіційні особи також раніше висловлювали занепокоєння, що Пекін може розглядати можливість надання росії летальної військової допомоги, але Китай заперечував ці звинувачення.