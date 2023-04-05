Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

рф шукає способи поповнити бюджет для тривалої війни – розвідка Британії

05 квітня 2023, 11:43
рф шукає способи поповнити бюджет для тривалої війни – розвідка Британії
росія сподівається на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, яких вона вважає "дружніми".

Заяви російського прем’єр-міністра Міхаіла Мішустіна про плани щодо переходу до виплат частини державного боргу росії в іноземній валюті свідчать про те, що росія очікує зовнішньої фінансової підтримки з боку іноземних держав, які вона вважає "дружніми".

Про це заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Після завершення розробки плану інвестори з інших країн зможуть придбати суверенний борг росії і, таким чином, профінансувати деякі майбутні дефіцити бюджету росії. Такі інвестори опосередковано фінансували б вторгнення росії в Україну", - зазначають експерти.

За останні місяці російські банки були основними суб'єктами, які купували російський державний борг. Однак навряд чи вони матимуть спроможність повністю фінансувати очікуваний майбутній бюджетний дефіцит.

Аналітики вважають, що російські чиновники, ймовірно, бачать випуск зовнішнього боргу як один із способів закрити прогалини у фінансах росії, оскільки вони планують тривалу війну в Україні. Проте чи вдасться росії реалізувати ці заходи, залишається незрозумілим.

Раніше повідомлялось, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Захід повинен починати готуватися до розпаду російської федерації, чого не було зроблено перед розвалом Радянського Союзу.

війнарф тероризмфінансування

Останні матеріали

Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Cуспільство
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 12:46
Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські
Політика
Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 09:50
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Політика
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 16:11
Шпигунський детектив. Історія зникнення
Політика
Шпигунський детектив. Історія зникнення "бразильця" та "грекині", одружених російських шпигунів-нелегалів – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 12:23
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Політика
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 10:11
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Політика
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 15:22
путін –
Cуспільство
путін – "живий мрець". Його або вб'ють, або усунуть – The Sun
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 13:58
Фінляндія в НАТО. Далі – Швеція, а згодом і Україна – Філліпс О'Брайен
Політика
Фінляндія в НАТО. Далі – Швеція, а згодом і Україна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 09:45
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється