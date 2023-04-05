рф шукає способи поповнити бюджет для тривалої війни – розвідка Британії

росія сподівається на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, яких вона вважає "дружніми".

Заяви російського прем’єр-міністра Міхаіла Мішустіна про плани щодо переходу до виплат частини державного боргу росії в іноземній валюті свідчать про те, що росія очікує зовнішньої фінансової підтримки з боку іноземних держав, які вона вважає "дружніми".

Про це заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Після завершення розробки плану інвестори з інших країн зможуть придбати суверенний борг росії і, таким чином, профінансувати деякі майбутні дефіцити бюджету росії. Такі інвестори опосередковано фінансували б вторгнення росії в Україну", - зазначають експерти.

За останні місяці російські банки були основними суб'єктами, які купували російський державний борг. Однак навряд чи вони матимуть спроможність повністю фінансувати очікуваний майбутній бюджетний дефіцит.

Аналітики вважають, що російські чиновники, ймовірно, бачать випуск зовнішнього боргу як один із способів закрити прогалини у фінансах росії, оскільки вони планують тривалу війну в Україні. Проте чи вдасться росії реалізувати ці заходи, залишається незрозумілим.

Раніше повідомлялось, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Захід повинен починати готуватися до розпаду російської федерації, чого не було зроблено перед розвалом Радянського Союзу.