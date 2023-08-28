рф скасувала навчання Захід-23 через брак техніки і військових – британська розвідка

Ймовірно, росія скасувала заплановані спільні стратегічні навчання Захід-23 - великий щорічний захід, який мав стати кульмінацією року військової підготовки і мав відбутись у вересні.

Про це Міністерство оборони Великої Британії написало в X (Twitter).

З 2010 року в росії діє чотирирічний цикл ротації навчань Захід-23 по всій країні, але з 2021 року рф проводила Захід-23 на заході країни щонайменше раз на два роки, адже її пріоритетом є протидія тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО.

Так, в 2021 року проводилися найбільші російські навчання з радянських часів.

"Неефективність російських військових в Україні показала, що навчання Захід мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи", - йдеться в дописі.

росія, ймовірно, скасувала Захід-23, тому що в наявності надто мало військ та техніки. Крім того, існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань під час війни, наголосили у Міноборони Британії.