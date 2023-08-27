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ПОЛІТИКА

ЗСУ ведуть бої за важливу платформу у Чорному морі – британська розвідка

27 серпня 2023, 10:56
ЗСУ ведуть бої за важливу платформу у Чорному морі – британська розвідка
Фото: з відкритих джерел
Сутички точаться між ВМС України та авіацією окупантів.

Між українськими і російськими морськими та повітряними силами йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – так звані "вишки Бойка".

Про це повідомляє британська розвідка.

У відомстві зазначають, що ці платформи не тільки "контролюють цінні вуглеводневі ресурси" але, як і острів Зміїний на заході, також "можуть використовуватися як бази передового розгортання, вертолітні майданчики і для розміщення ракетних систем дальнього радіуса дії".

Розвідка нагадала, що минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий малий катер, який перебував в районі так званих "вишок Бойка" на північному заході моря.

"Після повномасштабного вторгнення рф у 2022 році Україна завдала ударів по кількох платформах, контрольованих росією. І рф, і Україна також періодично захоплювали їх своїми військами", – йдеться у зведенні.

Чорне мореЗСУвійна в Україні

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