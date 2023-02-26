рф в обхід санкцій імпортує чіпи в довоєнних темпах – WSJ

Потік напівпровідників, на яких працює як побутова, так і військова техніка, в росію став особливо серйозною проблемою.

США винайшли мікрочіпи і пригрозили санкціями всім, хто буде продавати їх росії. Втім, деякі публічно доступні дані і нещодавні витоки документів свідчать, що ці технології продовжують текти на російську територію. В центрі цієї торгівлі стоїть Китай, а також кілька інших країн-посередників, таких як Туреччина.

В центрі цієї торгівлі стоїть Китай, а також кілька інших країн-посередників, таких як Туреччина.

Про це пише Wall Street Journal.

Одна з ключових причин полягає в тому, що Китай, який відмовився приєднуватися до західних санкцій проти рф, стоїть в самому центрі глобальної торгівлі чіпами. Країна стала світовою фабрикою побутової електроніки і найбільшим глобальним імпортером чіпів, а також великим виробником чіпів низького класу. Публічно доступна експортна статистика Китаю не містить вичерпної інформації про закордонних ділових партнерів.

Втім, публічні дані говорять про те, що певна кількість напівпровідникових пристроїв, наприклад, продовжує доставлятися в росію. Однак, немає інформації про те, хто їх продав і чи йдеться про підсанкційні речі. Це сильно ускладнює придушення потоку напівпровідників з Китаю в росію напряму або через треті країни, де їх "перепаковують", видаючи за нові товари. Це важко зробити без припинення експорту чіпів в Китай, поставивши під удар світове виробництво електроніки.

"Відомо те, що після обвалу на початку 2022 року після запровадження американських санкцій російський імпорт напівпровідників сильно відновився. І китайські компанії зіграли ключову роль. Витік російських митних записів свідчить, що російський імпорт чіпів і пов’язаних з ними компонентів у кінці 2022 року наближався до довоєнних показників. І більше половини з них прибули з Китаю. А публічно доступні дані китайської митниці говорять, що постачання інтегральних схем в росію сягнули 179 мільйонів доларів у 2022 році, хоча в 2021 році становили всього 74 мільйони", - пише видання.

Китайські дані митниці свідчать, що експорт певних напівпровідників в Туреччину включно з базовими елементами електроніки, такими як діоди і транзистори, теж подвоївся в 2022 році. Загальний експорт таких напівпровідників з Китаю зріс на 36%. Турецький експорт аналогічних напівпровідників в росію зріс з 79 тисяч доларів в 2021 році до 3,2 мільйонів у 2022-му, про що свідчать дані ООН. І Туреччина, яка відмовилася підтримувати американські і європейські санкції проти росії, стала головним експортером електроніки в рф. Згідно з даними ООН, в 2022 році турецький загальний експорт електротехніки і електроніки в росію більш ніж подвоївся і становив 559 мільйонів доларів.