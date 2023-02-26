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ПОЛІТИКА

США заборонили постачати в росію і білорусь дорогі смартфони і побутову техніку

26 лютого 2023, 09:44
США заборонили постачати в росію і білорусь дорогі смартфони і побутову техніку
Фото: з вільного доступу
Вашингтон явно незадоволений, що росіяни переробляють імпортні пилососи в крилаті ракети.

Міністерство торгівлі США в рамках посилення санкцій заборонило постачання до росії та Білорусі дорогих смартфонів та побутової техніки.

Про це йдеться на офіційному сайті Федерального реєстру США.

"У відповідь на триваючу агресію російської федерації  проти України, якій значною мірою сприяла білорусь, Міністерство торгівлі розширює та посилює існуючі санкції проти росії та білорусі… щодо предметів розкоші", — йдеться у повідомленні Міністерства.

У переліку обмежень призначених на експорт товарів загалом майже три сотні позицій: печей, духовок, грилів, мікрохвильовок, фенів, кавових машин, кондиціонерів тощо. У списку також і готельно-ресторанне обладнання, звукозаписуюча техніка, деталі для машин і техніки.

Так, смартфони до рф можна постачати лише такі, що коштують менше $300, холодильники, кондиціонери та духовки — не дорожче $750.  

З повним переліком можна ознайомитись на сайті Федерального реєстру.

Крім того, були введені додаткові персональні санкції проти олігархів та чиновників рф, які підтримують війну росії в Україні.

В річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну Велика Британія ввела додаткові санкції проти росії, які включають заборону на експорт усіх товарів, які вона використовувала на полі бою.

Країни Європейського Союзу домовилися про десятий пакет санкцій проти росії.

СШАвійнасанкці

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