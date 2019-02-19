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РФ включила Україну у трійку країн, які завдали їй найбільшого збитку

Розмір ймовірних збитків Росії з боку України оцінюють у 775 мільйонів доларі
Міністерство економічного розвитку РФ включило Україну до "трійки" країн за розміром завданого Росії збитку.
РФ включила Україну у трійку країн, які завдали їй найбільшого збитку Фото: з вільних джерел

Розмір ймовірних збитків Росії з боку України оцінюють у 775 мільйонів доларів, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані презентації "Про роботу щодо усунення бар’єрів на зовнішніх ринках".

За даними російського відомства, США  завдали РФ збитків на 1,17 мільярда доларів, а найбільше збитків Росія зазнала від Європейського союзу  - 2,42 мільярда доларів.

У Міністерстві економічного розвитку Росії додали, що Україна посідає "друге" місце за кількістю обмежувальних заходів стосовно Росії. Там нарахували 22 такі заходи.

Нагадаємо, Петро Порошенко указом № 176 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". 

За ініціативою Кабінету Міністрів України та Служби безпеки України санкції запровадили до 30 юридичних та 14 фізичних осіб, у зв'язку з чим було оновили санкційний список, який нині налічує 1762 фізичні особи та 786 юридичних осіб.

 

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19 02 2019 10:58
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