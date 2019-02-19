РФ включила Україну у трійку країн, які завдали їй найбільшого збитку

Розмір ймовірних збитків Росії з боку України оцінюють у 775 мільйонів доларі

Міністерство економічного розвитку РФ включило Україну до "трійки" країн за розміром завданого Росії збитку.

Розмір ймовірних збитків Росії з боку України оцінюють у 775 мільйонів доларів, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані презентації "Про роботу щодо усунення бар’єрів на зовнішніх ринках".

За даними російського відомства, США завдали РФ збитків на 1,17 мільярда доларів, а найбільше збитків Росія зазнала від Європейського союзу - 2,42 мільярда доларів.

У Міністерстві економічного розвитку Росії додали, що Україна посідає "друге" місце за кількістю обмежувальних заходів стосовно Росії. Там нарахували 22 такі заходи.