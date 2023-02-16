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рф втратила близько половини своїх сучасних танків — IISS

16 лютого 2023, 08:40
рф втратила близько половини своїх сучасних танків — IISS
За час повномасштабної війни проти України росія втратила близько половини свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 та Т-72Б3М.

Також РФ суттєво виснажила свої запаси крилатих ракет, втрати зазнала і російська авіація. 

Про це повідомляє Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS).

Так, за словами старшого наукового співробітника з питань оборони та військового аналізу Джеймса Хакетта, збройні сили росії також зазнали серйозних втрат особового складу. У той самий час, у результаті проведення Москвою мобілізації чисельність особового складу на цей час - збільшилася, проти показників попередніх років.

Говорячи про втрати рф, в інституті зазначають, що ворог втратив близько 50% сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М, що є до війни. Втрачено також багато Т-80.

Через поразки на фронті росія була змушена використовувати стару техніку.

Експерти зазначають, що "порідів" і парк російської авіації.

"Вони втратили близько 6-8% своїх тактичних винищувачів у 2022 році, навіть від 10 до 15% деяких типів літаків. До них відносяться багатоцільовий бойовий літак Су-30СМ, який був введений в експлуатацію наприкінці 1980-х років, а також бомбардувальники Су-24М та більш сучасна версія Су-24М2”, - зазначають в інституті.

ВПС також втратили багато Су-25, які є броньованими штурмовиками, призначеними для нападу на наземні цілі супротивника та підтримки наземних сил. Були втрачені також сучасніші винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Раніше повідомлялось, що  оборонна промисловість росії послаблюється і не відповідає потребам війни.

танкивтрати окупантіввійна в УкраїніIISS

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