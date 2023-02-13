Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

рф втратила під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти — Politico

13 лютого 2023, 08:58
рф втратила під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти — Politico
Джерело: rbc.ua
155-та бригада морської піхоти із Владивостока розбита вщент включно з командним складом.

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. У боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-ї бригада морської піхоти з Владивостока.

Про це повідомляє Politico.

Як пише американське видання, вона була розбита вщент включно з командним складом.

"155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз - після Ірпеня та Бучі, другий раз - після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром", - розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За його словами, на цьому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків.

До слова, 155-та бригада вже зазнавала нищівної поразки на сході України ще у листопаді 2022 року під Павлівкою.

Раніше повідомлялось, що росія за останні тижні зазнала найбільших втрат з лютого 2022 року, повідомляє розвідка Британії.

вугледарвтрати рфвійна

Останні матеріали

Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Політика
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 09:12
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Політика
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 12:07
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Політика
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 09:03
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 12:39
Мільярди доларів для грабунку. Як
Бізнес & Фінанси
Мільярди доларів для грабунку. Як "путін і його команда" прибирають до рук власність в росії – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 09:34
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється