рф втратила в Україні близько 200 тис. військових – NYT

За 11 місяців повномасштабної війни росія втратила в Україні близько 200 тис. військовослужбовців.

Про це повідомляє видання The New York Times

За даними американських та інших західних офіційних осіб, кількість вбитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 тис., пише NYT.

"Ці втрати лише за 11 місяців у 8 разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані", – йдеться у статті.

Зазначається, що особливо великі втрати російська армія зазнала у боях за Бахмут і Соледар.

Разом з тим, пише видання, російські аналітики кажуть, що людські жертви навряд чи стануть стримуючим фактором для військових цілей путіна.

"Війна ведеться на кшталт боротьби, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад 8 млн радянських солдатів. путін готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша кількість жертв може підірвати його політичну підтримку", – говориться у публікації.

Раніше повідомлялось, що путін готує новий наступ на Україну в лютому або березні.