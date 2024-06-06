рф вигадала, як знизити кількість відмов служити в армії

Призов на військову службу в росії триває з 25 квітня по 15 липня.

росіяни на тимчасово окупованих територіях України розповсюджують "посібники військкома" за допомогою якого намагаються мобілізувати до своєї армії якомога більше людей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відповідні матеріали загарбники роздають працівникам окремих департаментів окупаційної "адміністрації" у регіоні.

"Таким чином окупанти хочуть закрити мешканцям тимчасово окупованих територій можливість уникати служби в ЗС рф завдяки лазівці з "альтернативною громадянською службою", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що документ розробила кафедра управління мобілізаційною роботою московської "Загальновійськової академії ордена Жукова ЗС рф" у 2021 році. У ньому росіяни пояснюють процедурні та юридичні питання, що виникають під час призову людей до армії росії.

За даними ЦНС від джерела в окупаційній адміністрації одного з міст, розповсюдження посібника спричинене низькими показниками залучення людей до російської армії в межах призову на окупованих територіях. Зокрема, до розсилки додано текст: "Усім працівникам, кого це стосується, наполегливо рекомендують ознайомитися з розділом 7 посібника".

Призов на військову службу в росії триває з 25 квітня по 15 липня. Його ворог також проводить на тимчасово захоплених територіях України.