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рф вивезла з України понад 14 тисяч дітей

03 лютого 2023, 09:52
рф вивезла з України понад 14 тисяч дітей
Фото: Укрінформ
Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що окупанти примусово перемістили до росії понад 14 тисяч дітей із захоплених українських територій.

Про це пише Укрінформ, яке цитує заяву Карпентера на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"кремлівська маріонеткова влада примусово депортувала або іншим чином перемістила до росії понад 14 тисяч дітей",  сказав він.

Американський дипломат заявив, що "влада рф прагне ліквідувати всі прояви української національної ідентичності та перетворити всіх українців на лояльних підданих російської імперії".

Він також наголосив, що США продовжать співпрацювати з міжнародними партнерами та Україною, щоби притягнути до відповідальності осіб, які вчинили злочини на українських територіях.

Раніше повідомлялось, що рф втратила в Україні близько 200 тисяч військових.

дітиОБСЄРФвійна в Україні

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